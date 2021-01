Reggio Calabria: sabato l’Open Day al Liceo da Vinci, sarà ufficializzata l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22

7 Gennaio 2021 11:21

Reggio Calabria: sabato l’Open Day al Liceo da Vinci, sarà ufficializzata alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado, l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22

Sabato 9 gennaio, a partire dalle ore 15, in occasione del primo Open Day in modalità online, sarà ufficializzata alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado, l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22 del “Liceo Scientifico Stale Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. Nella circostanza il Dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi, presenterà il Liceo, illustrerà ai genitori interessati l’organizzazione scolastica, gli indirizzi di studio e risponderà alle curiosità delle famiglie. L’incontro sarà arricchito da interventi di docenti dell’Istituto e da ex alunni che faranno da testimonial, condividendo la loro esperienza scolastica ed i successi universitari.

Sarà questa l’occasione per le famiglie per acquisire informazioni sui vari percorsi proposti dal Liceo:

Indirizzo ordinario

Indirizzo Scienze applicate

Curvature dell’Indirizzo ordinario

Liceo Matematico e delle Scienze, in collaborazione con l’Università Mediterranea

Sezione Cambridge International, in collaborazione con British School IH

Sezione Economico-giuridica

Sezione Bilinguismo inglese / spagnolo

Sezione Progettazione e Modellazione digitale, in collaborazione con l’Università Mediterranea

Discipline opzionabili per tutte le prime classi:

Biomedicina – Sperimentazione Nazionale

Novità 2021-2022 : FinTech (tecnologia finanziaria), in collaborazione con l’Università Mediterranea

È possibile prenotare la partecipazione all’open day, compilando il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwJPOg0atjPJwWpcQO50eGoGQSG1MOijIF5rKaq4oegfinQ/viewform

Gli studenti di nuova iscrizione potranno, invece, vivere esperienze laboratoriali interattive in modalità online (Laboratorio fisico-matematico, Laboratorio umanistico, Laboratorio chimico-biologico, Laboratorio linguistico). Per prenotarsi, occorre compilare i moduli reperibili al seguente link: http://www.liceovinci.eu/?q=articolo/orientamento-entrata-20212022

Sarà possibile ricevere ulteriori informazioni collegandosi al sito www.liceovinci.eu, oppure inviando una mail all’indirizzo orientamento.ingresso@liceovinci.eu. Referente per l’orientamento: prof.ssa Francesca Praticò

Contatti: Tel. 096523786; 096529911

Supporto informativo online per iscrizioni – Tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00; da gennaio anche in orario pomeridiano, sabato escluso, dalle 15:00 alle 17:00.