18 Gennaio 2021 17:25

Reggio Calabria: riunione operativa sul nuovo Lungomare di Gallico, si procede con la fase di progettazione

Un nuovo impulso all’iter progettuale per la realizzazione del nuovo Lungomare di Gallico. E’ questo l’obiettivo della riunione operativa tenutasi quest’oggi a Palazzo San Giorgio alla presenza dei tecnici del comune, dei progettisti, degli Assessori ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca e all’Urbanistica Mariangela Cama, dei Consiglieri Francesco Gangemi e Giuseppe Giordano e del nuovo Dirigente del Settore Demetrio Beatino. L’incontro è stato presieduto direttamente dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che insieme all’Assessore Giovanni Muraca ha sottolineato “la necessità di agire velocemente al fine di giungere a compimento della fase progettuale per arrivare in tempi brevi alla cantierizzazione di un’opera che risulta strategica nel programma di sviluppo del territorio cittadino”. La riunione è servita a fare il punto sullo stato dell’arte attuale che riguarda l’iter amministrativo dell’opera. Presi in esame gli aspetti legati ad un aggiornamento del progetto e al finanziamento dedicato per la realizzazione dell’opera che dovrà essere implementato alla luce dell’aggiornamento dei prezzi di costruzione. Alla luce delle nuove esigenze, l’Amministrazione ha valutato l’inserimento del progetto in alcune linee di finanziamento al di fuori del bilancio comunale. Nel frattempo si completerà la fase progettuale per essere pronti, una volta attivato il finanziamento, a mettere l’opera immediatamente a bando.