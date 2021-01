Reggio Calabria: maxi rissa tra migranti in centro accoglienza del centro, interviene la Polizia. Ragazza finisce in ospedale [DETTAGLI]

31 Gennaio 2021 12:59

Reggio Calabria, dopo la lite una ragazza è stata colpita da un malore ed è stata portata in ospedale. I residenti della zona sono esasperati da questa situazione costante

Ieri sera nel Centro di accoglienza per migranti di via Cappuccinelli, situato a pochi metri dal centro storico di Reggio Calabria, si è verificata una maxi rissa tra extracomunitari. Sul posto sono prontamente intervenute le volanti della Polizia che hanno evitato il peggio e sedato i disordini. In seguito alla lite una ragazza è stata colta da malore ed è stata trasportata ai Riuniti da dove è stata dimessa subito dopo la visita di controllo.

I residenti della zona si dicono esasperati e “ormai stanchi e costretti a vivere tra schiamazzi, ripetuti episodi di disturbo, la sera queste persone sono lasciate sole nella struttura con le prevedibili conseguenze come quella avvenuta ieri sera. La dove una volta c’era una scuola, un’istituzione necessaria per la crescita dei nostri figli costretti a fare doppi turni in assenza di locali messi a disposizione dal Comune, oggi ci ritroviamo un dormitorio di persone, che passano le loro giornate a parlare al cellulare, a fare sport con pesi e altri attrezzi nel cortile o sulla terrazza, bivaccando, facendo confusione e rendendo ormai quella che era una via tranquilla del Centro una strada desolata e priva di sicurezza. Ci chiediamo – scrivono a StrettoWeb alcuni cittadini della zona – se questa sia integrazione o invece interesse economico di qualcuno!”.