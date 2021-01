Reggio Calabria, ancora rifiuti in Via Santa Lucia: la spazzatura impedisce l’accesso al parcheggio per disabili [FOTO]

17 Gennaio 2021 12:41

Non è la prima volta che si verifica il disagio

Avevamo già ricevuto una segnalazione circa due settimane fa, ma pare che il problema non sia stato risolto. O comunque si è già tornati al punto di partenza. E’ ancora emergenza rifiuti in Via Santa Lucia, a pochi passi dal centro storico di Reggio Calabria, dove un cumulo di spazzatura complica l’utilizzo del parcheggio per disabili. Una situazione molto difficile anche dal punto di vista igienico-sanitario, essendosi formata una mini-discarica davanti al portone d’ingresso del condominio. Di seguito il messaggio di una nostra lettrice:

“Foto di ieri 16 gennaio. Via santa lucia 4/C. Situazione invariata e cumulo di rifiuti che impedisce l’accesso ad un parcheggio di disabili”.

Viviana