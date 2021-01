Reggio Calabria, incubo rifiuti in Via Santa Lucia: “la spazzatura occupa il parcheggio dei disabili” [FOTO]

5 Gennaio 2021 16:39

Una discarica di rifiuti proprio di fronte al portone di casa mette in difficoltà una persona disabile

Anno nuovo, ma l’incubo continua. Molte zone di Reggio Calabria sono ancora sommerse della spazzatura e la soluzione al problema non sembra ancora essere vicina ad arrivare. La raccolta rifiuti porta a porta è ormai un lontano ricordo, non avviene in modo costante e quindi i sacchi di plastica si accumulano fuori dai portoni. Tenere il materiale in casa è in possibile, così spesso si vedono nascere delle mini discariche fuori da portoni e condomini. L’ennesima segnalazione giunge da una cittadina residente in Via Santa Lucia 4C: di seguito il messaggio rivolto ai canali di StrettoWeb e in alto la foto.

“La foto è del 3 gennaio e la spazzatura è ancora lì, oggi 5 gennaio, come se non bastasse impedendo il parcheggio dell’auto di una persona disabile”.

Viviana