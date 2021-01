Reggio Calabria: liberato dai rifiuti il parcheggio per disabili, ma in Via Santa Lucia è ancora pieno di spazzatura [FOTO]

6 Gennaio 2021 14:43

Emergenza spazzatura in riva allo Stretto: l’ennesima segnalazione di alcuni cittadini di Reggio Calabria stanchi di subire un disagio

Dopo la segnalazione di ieri pubblicata su queste pagine, questa mattina un camioncino dell’Avr è passata da Via Santa Lucia 4C per togliere la montagna di rifiuti che si era accumulata in un parcheggio riservato ad un cittadino disabile. Bene, a metà però. Perché proseguendo per la strada situata nella zona nord di Reggio Calabria l’emergenza spazzatura continua: a pochi metri dal portone dei condomini e proprio sotto le finestre delle abitazioni sono presenti tanti sacchi di plastica che portano cattivo odore e insetti. In alto le FOTO che testimoniano la triste situazione.