Reggio Calabria: riaperto punto Inps a Melito Porto Salvo

16 Gennaio 2021 14:15

Con la riapertura del Punto Inps sarà nuovamente possibile accedere, compatibilmente con la situazione emergenziale in atto, ai servizi di prima accoglienza (front end su prenotazione) e alle informazioni su prestazioni pensionistiche e prestazioni a sostegno del reddito, che hanno un impatto immediato sul bisogno dell’utenza

Nella giornata di venerdì 15 gennaio, si è tenuta l’inaugurazione per la riapertura del Punto Inps di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), sito in via Andrea Costa. Alla cerimonia, nel rispetto delle misure precauzionali anti – Covid19, erano presenti, oltre al Direttore Regionale Inps per la Calabria, Giuseppe Greco e al Direttore provinciale Inps di Reggio Calabria, Angelo Maria Manna, anche il Sub-Commissario del Comune di Melito Porto Salvo, il Presidente dell’Associazione dei Sindaci dell’Area Grecanica, una rappresentanza dei sindaci della stessa Associazione, un rappresentante del Comitato provinciale Inps di Reggio Calabria e Giuseppina Malaspina, Dirigente Inps dell’Area manageriale Prestazioni e Servizi individuali della Direzione provinciale di Reggio Calabria.

Nel corso del proprio intervento, il Direttore Regionale Giuseppe Greco ha effettuato un collegamento in videochiamata con il Presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, che, dopo avere salutato gli astanti e ringraziato la dirigenza locale, ha, tra l’altro, espresso la propria soddisfazione per la riapertura del Punto INPS di Melito Porto Salvo, a conferma della volontà dell’Istituto di volere consolidare la propria presenza sul territorio.

Il Senatore Giuseppe Auddino, attraverso un messaggio, inviato al Direttore regionale, che lo ha condiviso con tutti i presenti, ha espresso per tale evento, il proprio compiacimento, evidenziando l’impegno personale alla riapertura del Punto INPS di Melito Porto Salvo, la cui funzione è quella di costituire un’articolazione dei servizi di front office dell’Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali di Reggio Calabria.

