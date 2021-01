20 Gennaio 2021 13:40

Reggio Calabria, Pazzano sulla candidatura di De Magistris: “siamo molto contenti della sua discesa in campo. C’è un dialogo franco con i movimenti di base”

Fa discutere nel mondo della Sinistra della candidatura di Luigi De Magistris alle elezioni regionali in Calabria. Saverio Pazzano, consigliere comunale de “La Strada”, ai nostri microfoni afferma: “siamo molto contenti della discesa in campo nella nostra regione del sindaco di Napoli. Noi dialoghiamo con tante realtà di base oltre che con i movimenti di Tansi e Pino Aprile. Io candidato? Potrei non essere io il nome, vedremo”. In basso l’INTERVISTA completa a Saverio Pazzano.