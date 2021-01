Reggio Calabria, Recupero (Lega): “serve commissario che verifichi l’operato di Falcomatà, la città è distrutta da interessi occulti”

16 Gennaio 2021 12:32

La nota di Franco Recupero Segretario provinciale Lega Reggio

“Reggio Calabria ha la necessità di un commissario che verifichi per bene l’operato dell’amministrazione Falcomata!”. Lo afferma in una nota Franco Recupero Segretario provinciale Lega Reggio Calabria.

“Tutta questa voglia di restare al potere in una città distrutta dal mal governo potrebbe far pensare chiunque ad interessi occulti!”.

“Defunti votanti e apparentemente un gruppo troppo folto di coinvolti nei brogli come capita nelle “migliori famiglie calabresi” é troppo anche per Reggio Calabria! La discarica a cielo aperto in cui si trova la città era bastevole a comprovare il totale fallimento! Venga un commissario che oltre a verificare come sono stati spesi i soldi dei cittadini predisponga in urgenza un piano di pulizia, sanificazione e anticovid della città perché non possiamo più permetterci che il nome di Reggio Calabria continui a “puzzare” per colpa di qualcuno!”.