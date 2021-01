10 Gennaio 2021 14:33

La nebbia ha creato qualche problema alla visibilità

Una fitta nebbia ha interessato a partire dalla tarda mattinata di oggi diversi quartieri di Reggio Calabria. Da Gallina fino a San Sperato, da Spirito Santo ad Arangea, in una parte di città si è verificato questo fenomeno atmosferico non frequente per l’area dello Stretto. Come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, la visibilità è notevolmente ridotta, quindi si suggerisce di prestare attenzione qualora si decidesse di uscire in auto e transitare da quelle zone.