Reggio Calabria, provoca incidente stradale in stato di ebbrezza: denunciato

29 Gennaio 2021 16:56

Polizia locale, sei denunce negli ultimi due giorni a Reggio Calabria: uno di questi ha provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 4 volte superiore ai limiti di legge

Le varie articolazioni del Corpo di Polizia Locale di Reggio Calabria negli ultimi due giorni hanno intensificato i servizi di competenza denunciando ben sei persone. Nella fattispecie due soggetti sono stati deferiti per occupazione abusiva di alloggi pubblici, due per lavori edili abusivi, uno per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 4 volte superiore ai limiti di legge. Un cittadino siciliano infine, è stato infine denunciato per ricettazione essendo stato sorpreso presso l’area mercatale a vendere merce di illecita provenienza ancora munita di dispositivi antitaccheggio. Nell’ambito delle predette attività sono stati sottoposti a sequestro due manufatti e numerosi capi di vestiario.