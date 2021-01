Reggio Calabria, Perna: “devono ripartire i lavori al Lido Comunale, è questione di principio”. Le considerazioni del Vicesindaco su emergenza rifiuti brogli elettorali [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

15 Gennaio 2021 14:08

Il Vicensindaco di Reggio Calabria ha tenuto un incontro coi giornalisti, ma non sono mancate le discussioni su argomenti generali e problemi che affliggono i cittadini

Il Vicesindaco Prof. Tonino Perna, Delegato all’identità della Città di Reggio Calabria ha tenuto questa mattina coi giornalisti locali, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, un incontro/dibattito, chiamato “Lo sguardo dei giornalisti reggini sulla città: presente e futuro”. Un evento molto importante in cui si è discusso del ruolo della stampa, della sua funzione libera all’interno di un sistema democratico e della difficoltà di operare in una città che finisce troppo spesso finisce sotto l’occhio del ciclone per eventi di ‘ndrangheta e poco per eventi culturali e di spettacolo di rilevanza nazionale e internazionale. “Ho raccolto quelle che sono le analisi e le proposte, questo è solo il primo di una serie di incontri che intendo organizzare con la stampa per parlare delle problematiche di Reggio. L’obiettivo è creare una visione comune di città”, ha affermato Tonino Perna ai microfoni di StrettoWeb.

A margine dell’incontro si sono affrontati argomenti più generali e dei servizi. Lido Comunale e Piazza Garibaldi sono inserite tra le priorità del Comune. “Oggi è previsto un incontro – ha continuato Perna con il rappresentante della Sovrintendenza, con l’Assessore Muraca e l’ingegnere Melchini per un investimento su entrambe le opere che deve partire. La Giunta e il Sindaco vogliono mandare avanti il progetto. E’ una questione di principio: in una città che ha avviato il Waterfront, con un Lungomare che ci invidia il mondo, vedere quel Lido non è possibile”. Il Vicesindaco inoltre ha fornito i dettagli sulla programmazione nelle prossime settimane di tre eventi culturali che riguardano Alvaro, Dante e la Magna Grecia.

Infine una considerazione sull’emergenza rifiuti e sulla vicenda dei brogli elettorali, “un incubo” lo ha definito Perna che si è abbattuto su Reggio Calabria: “io aspetto la magistratura, se si limita al caso Castorina e a qualche altro funzionario corrotto è un conto, ma se la corruzione si espande il discorso cambia e si traggono le conclusioni”. In alto la FOTOGALLERY della mattinata, di seguito il link con il VIDEO dell’INTERVISTA.