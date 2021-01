Reggio Calabria, domani sit-in del gruppo consiliare “La Strada”: “alle minoranze viene negato il diritto alla trasparenza, andremo dal Prefetto”

19 Gennaio 2021 23:49

Reggio Calabria: domani alle ore 12 il gruppo consiliare “La Strada” presenterà al Prefetto una richiesta di intervento perché venga garantito il ruolo di controllo e vigilanza, prima di tutto delle minoranze”

Domani alle ore 12 il gruppo consiliare “La Strada” presenterà al Prefetto una richiesta di intervento perché al comune di Reggio Calabria venga garantito il ruolo di controllo e vigilanza, prima di tutto delle minoranze. “È da più di un mese che non funziona la commissione Controllo e garanzia. In questa situazione di presunti brogli e in cui dovrebbe essere centrale il ruolo delle minoranze viene negato il diritto alla trasparenza. Un breve sit-in precederà l’intervento presso il prefetto”, scrive in una nota il gruppo consiliare de “La Strada”.