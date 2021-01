Reggio Calabria, sit-in del gruppo consiliare “La Strada” a Piazza Italia. Pazzano: “riprendere i lavori della commissione controllo e garanzia, serve trasparenza” [FOTO e INTERVISTA]

20 Gennaio 2021 14:11

Reggio Calabria, sit-in del gruppo consiliare “La Strada” a Piazza Italia. Pazzano: “è da due mesi che non funziona la commissione controllo e garanzia per colpa del caso Ripepi”. Incontro con il Prefetto rinviato a domani

Si è svolto questa mattina a Reggio Calabria a Piazza Italia il sit-in del gruppo consiliare “La Strada” per chiedere il rispristino dei lavori della commissione controllo e garanzia. Ai nostri microfoni il consigliere comunali di opposizione, Saverio Pazzano, ha sottolineato: “è da due mesi che questa importante commissione non funziona per colpa del caso Ripepi. In questa situazione di presunti brogli e in cui dovrebbe essere centrale il ruolo delle minoranze viene negato il diritto alla trasparenza. Chiediamo al Prefetto un intervento urgente”. L’incontro in Prefettura, previsto per questa mattina, è stato rinviato a domani alle ore 10:00. In basso le FOTO e l’INTERVISTA integrale a Saverio Pazzano.