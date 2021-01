Reggio Calabria, nonna Ida festeggia 102 anni

17 Gennaio 2021 21:16

Compie 102 anni nonna Ida. Nata a Pazzano il 17 gennaio 1919, attualmente si trova con i suoi amati figli Maria e Mimmo Larcara a Reggio Calabria, dove, dopo l’estate, si era recata per le festività natalizie. Con centodue primavere alle spalle, sono davvero tanti gli aneddoti che la signora Ida Micelotta porta nel cuore e che si potrebbero raccontare, tutti accomunati dall’amore di cui si è sempre saputa circondare nella cittadina della Vallata dello Stilaro, famosa per essere stata il “serbatoio minerario del Regno di Napoli”. «In un momento così difficile vogliamo festeggiare con grande gioia l’amata nonna Ida. I suoi 102 anni sono per tutti, un segno di speranza e un inno alla vita» afferma Renzo Campanella, presidente della Pro Loco di Pazzano, il quale, unitamente a tutti i soci del sodalizio turistico-culturale, si stringe a lei con grande affetto e rivolgendole infiniti auguri.