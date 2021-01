Reggio Calabria, Malaspina: “il Parco Lineare Sud è terra di nessuno” [FOTO]

8 Gennaio 2021 16:06

Reggio Calabria, Malaspina: “conclusa la campagna elettorale, si sono abbassati i riflettori anche su quelle opere non ancora concluse, ma oggetto di preventivi ed inopportuni tagli di nastro”

“Conclusa la campagna elettorale, si sono abbassati i riflettori anche su quelle opere non ancora concluse, ma oggetto di preventivi ed inopportuni “tagli di nastro”. Tra questi, il parco lineare sud, un cantiere aperto, in tutti sensi, un’opera lasciata incustodita e trasformata in “terra di nessuno”, facile bersaglio per vandali e grafomani“. E’ quanto scrive in una nota il consigliere comunale di REggioATTIVA, Nicola Malaspina. “Senza indulgenza alcuna, condanniamo l’inciviltà dei “criminali”, è proprio il caso di dirlo, che sfogano le proprie frustrazioni su un bene comune, ma va puntato il dito anche contro un’amministrazione assente, contro chi ha già dimostrato e continua a dimostrare, senza soluzione di continuità tra primo e secondo tempo, di non essere padrona del territorio che dovrebbe amministrare e di alimentare lo spreco di denaro pubblico, visto e considerato che dovranno essere utilizzate nuove risorse per ripristinare, in un’opera ancora da consegnare alla Città, vetri rotti e locali vandalizzati. Nella polis, ha affermato lo storico Christian Meier «i cittadini ateniesi volevano prima di tutto essere cittadini», fino a quando nei reggini, non maturerà lo stesso sentimento, chi si è assunto l’onere di governali ha il dovere di vigilare e contrastare con ogni sforzo l’inammissibile espandersi della terra di nessuno”, conclude la nota.