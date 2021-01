Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “fermi i lavori del Parco Lineare Sud e oltretutto le fogne scaricano a mare” [FOTO]

15 Gennaio 2021 10:20

Un cittadino discrive alla nostra redazione per segnalare “l’ennesimo fermo dei lavori di realizzazione del Parco Lineare Sud. In particolare, la ditta impegnata nei lavori, ha “sospeso” gli stessi in data 18 dicembre scorso. Dalle prime impressioni – prosegue- si è potuto notare lo stato in cui veniva lasciato il cantiere (lunga pausa Natalizia) , adottando diverse chiusure temporanee, rimuovendo materiali utilizzati per i lavori e i mezzi di cantiere. Come volevasi dimostrare, trascorse le festività natalizie, la tanto auspicata “ripresa” dei lavori non è avvenuta, incomprensibilmente sotto gli occhi delle centinaia di abitanti della zona sud della città. Giunti oramai all’11° anno di vita del cantiere, la popolazione si domanda, perché? Perché c’è lo spettro che trascorra un altro anno senza il completamento dei lavori? Per non parlare che ancora oggi (nel 2021) ci sono gli scarichi a mare delle fogne ben noti a “tutti” , per i quali da anni è stata “promessa” la loro rimozione. Insomma, dopo le lunghe “passeggiate” e “finte” inaugurazioni fatte dal nostro attuale Sindaco in campagna elettorale, non ci rimane che “tapparci il naso” per tuffarci nelle fogne e munirsi di stivali quando piove (temporale dello scorso 3 dicembre 2020 con allagamento nuova strada e marciapiedi)“, conclude.