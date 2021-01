Reggio Calabria: i termini di pagamento del saldo Tari 2020 e del Servizio Idrico saldo 2018 e acconto 2019

29 Gennaio 2021 22:10

Reggio Calabria: Hermes Servizi Metropolitani comunica la possibilità di provvedere entro il 28 febbraio 2021 al pagamento del saldo Tari 2020 e dei consumi del Servizio idrico saldo 2018/acconto 2019

Su indicazione del Comune di Reggio Calabria, la società Hermes Servizi Metropolitani comunica la “possibilità di provvedere entro il 28 febbraio 2021 al pagamento del saldo Tari 2020 e dei consumi del Servizio idrico saldo 2018/acconto 2019.Pertanto, il corrente pagamento della Tari e del Servio idrico, potrà avvenire anche oltre l’originaria scadenza del 30 gennaio 2021 e comunque non oltre il 28 febbraio 2021. In continuità con le misure già adottate per per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro , si ricorda che l’accesso agli sportelli informativi della società Hermes Servizi Metropolitani è consentito solo previo appuntamento da prenotare tramite gli appositi canali messi a disposizione e consultabili sul sito internet www.hermesrc.it”.