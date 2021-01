Reggio Calabria, “Nuova Italia Unita” ricorre al TAR. Catalano: “elezioni manipolate, si ritorni al voto” [INTERVISTA]

30 Gennaio 2021 17:50

Brogli elettorali a Reggio Calabria, “Nuova Italia Unita” ricorre al TAR. Catalano: “elezioni manipolate, si ritorni al voto, i cittadini defraudati dei propri diritti e la democrazia violata reclamano giustizia”

“Nuova Italia Unita ha voluto far sentire la propria voce depositanso un ricorso al TAR della Calabria contro il Sindaco e il Comune di Reggio per impugnare e chiedere l’invalidazione della proclamazione degli eletti. Il ricorso è stato iscritto e l’udienza pubblica fissata per il prossimo 12 maggio”, è quanto afferma ai nostri microfoni il Coordinatore di Nuova Italia Unita della Calabria, Luigi Catalano. “Un’amministrazione falsata e non legittima non può rimanere a governare e N.I.U. lo ricorderà al Sindaco per ogni altro giorno in cui continuerà a rimanere in carica, quindi si dimettano e si torni al voto”, conclude Catalano. In basso la VIDEOINTERVISTA completa.