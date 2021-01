29 Gennaio 2021 23:18

Reggio Calabria: nonna Grazia ha compiuto oggi, 29 gennaio, 105 anni

Nonna Grazia ha compiuto oggi, 29 gennaio 2021, 105 anni. L’arzilla nonnina vive a Reggio Calabria ed è sempre stata una donna allegra, gioviale, amorevole verso la famiglia e rispettosa verso gli altri: dal grande cuore e amata da tutti quelli che la conoscono per la sua bontà d’animo, eleganza e gentilezza. Un traguardo importante e speciale quello di nonna Grazia che è stata festeggiata dai familiari in questo grande e importante giorno per la sua vita.