Reggio Calabria: nasce il concorso di idee “Macroscuola”, promosso dai giovani dell’Ance

14 Gennaio 2021 16:00

Il Gruppo giovani costruttori edili Ance Reggio Calabria organizza un concorso di idee “Macroscuola”

La scuola è un investimento prioritario per la competitività e lo sviluppo di un Paese e per questo l’istruzione deve costituire un obiettivo strategico anche per l’Italia. Nasce da questa consapevolezza il concorso di idee “Macroscuola”, promosso dai giovani dell’ANCE, l’Associazione nazionale dei costruttori edili, giunta alla sua sesta edizione. Rispetto agli anni passati l’obiettivo del progetto, seppur improntato alla consueta collaborazione e dialogo tra scuola e sistema produttivo, è mutato. Come chiarisce il dott. Demetrio Pellegrino – presidente del Gruppo Giovani Costruttori Edili di Reggio Calabria – se nel corso delle passate edizioni del concorso Macroscuola si era chiesto agli studenti di dar vita ad un modello di scuola come luogo di vita e di crescita che nascesse direttamente dalle loro esigenze e dai loro desideri, oggi i giovani imprenditori di ANCE vogliono scoprire, con il loro aiuto, le sembianze della casa ideale, del luogo perfetto dove i giovani possano conciliare lo studio con i momenti di vita quotidiana della famiglia. Tale richiesta è stata quasi una scelta obbligata frutto della pandemia che ha imposto un’attenta riflessione sullo smart working, l’e-learning e sulla sostenibilità di svolgere il proprio lavoro all’interno delle nostre abitazioni che spesso si sono rivelate insufficienti a soddisfare i nuovi bisogni di famiglia, lavoro, socialità e comfort. Il Progetto pertanto come sottolinea il dott. Pellegrino rappresenta un’occasione per mettere a frutto la creatività degli studenti attraverso la progettazione di un appartamento ideale con un concept interno che interpreti ed indaghi il rapporto tra la dimensione domestica e quella lavorativa. Il progetto è aperto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado che potranno partecipare inviando la relativa domanda di iscrizione, entro il 28 gennaio 2021. Gli istituti interessati potranno prendere contatto con gli uffici di ANCE Reggio Calabria per avere i necessari ragguagli. I primi due classificati per ciascuna regione saranno invitati a partecipare ad una manifestazione organizzata nel mese di maggio da Ance Giovani nel corso della quale verranno presentati gli elaborati di fronte ad una giuria tecnica a cui sarà affidato il compito di individuare nella stessa giornata i primi tre classificati.