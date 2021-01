3 Gennaio 2021 00:38

Reggio Calabria, il noto avvocato reggino è stato trovato morto sui binari ad Annà di Melito Porto Salvo

Il noto avvocato reggino Francesco Floccari, 48 anni, è stato ritrovato morto sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Annà, a Melito di Porto Salvo, sulla costa jonica di Reggio Calabria. La linea ferroviaria è bloccata. Le cause della morte non sono ancora chiare: gli agenti delle forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto. Grande sgomento in città e in provincia, dove la vittima era molto conosciuta. A lutto il foro di Reggio Calabria.