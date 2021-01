Reggio Calabria a lutto per la morte prematura di Andrea Mesiani: lavoratore Avr molto noto, lottava per una città migliore

19 Gennaio 2021 12:34

Reggio Calabria: si è spento questa mattina a soli 59 anni, Andrea Mesiani, operatore Avr

Andrea Mesiani, operatore della ditta Avr di Reggio Calabria, si è spento questa mattina alle 6 dopo una lunga battaglia contro un brutto male che lo ha costretto a lottare per diverso tempo. Mesiani aveva compiuto 59 anni lo scorso dicembre. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici, parenti e colleghi che lo ricordano commossi nelle sue battaglie per il rispetto e la dignità dei lavoratori. “Il mio cuore è a pezzi.. Ma voglio solo dirti grazie per l’uomo e padre che sono diventato grazie a te!!! Sarai sempre il mio esempio. Ciao papà adesso riposati“, è questo il messaggio del figlio figlio Vincenzo che saluta così il padre.

Su StrettoWeb avevamo dato spesso ampio spazio ad Andrea Mesiani che più volte aveva voluto farsi portavoce dei problemi degli operatori AVR per il rispetto nel proprio lavoro. La Redazione di StrettoWeb porge sentite condoglianze alla famiglia.