Reggio Calabria, montagne di rifiuti e perdite d’acqua al cimitero di Catona: “situazione catastrofica” [FOTO]

20 Gennaio 2021 10:36

La segnalazione di un cittadino ai canali di StrettoWeb

Una situazione da cui sembra non esserci via d’uscita. Non sanno più a chi appellarsi i cittadini di Reggio Calabria, presso l’ingresso del cimitero di Catona è nuovamente comparsa una montagna di rifiuti. Un luogo sacro però immerso nel totale stato di abbandono con buche enormi e perdite d’acqua. Si riporta di seguito la segnalazione integrale che un lettore ha inviato ai nostri canali. In alto le FOTO con gallery scorrevole: