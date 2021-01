Reggio Calabria, Milia (FI): “A rischio la sicurezza a Sambatello, solite promesse vane di Falcomatà” [FOTO]

8 Gennaio 2021 15:44

Reggio Calabria: dopo aver effettuato un sopralluogo, il Consigliere Comunale dell’opposizione denuncia lo stato di abbandono del manto stradale, dell’illuminazione e dell’intera zona limitrofa a San Giovanni di Sambatello

“Degrado. Questo è ciò che ho trovato recandomi presso San Giovanni di Sambatello: il Sindaco Falcomatà è da anni che promette agli abitanti un intervento che non è mai avvenuto”. Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in seno al Consiglio Comunale, documenta con un video l’estrema incuria in cui versa la zona, soprattutto vicino l’incrocio con la strada principale di Sambatello. “I cittadini si sono autotassati per rendere la strada percorribile, ma un intervento del genere, autofinanziato e svolto, pur con abnegazione, senza i mezzi adatti, è ovvio che possa essere solo una soluzione “tappabuchi” e non definitiva”, afferma Milia. “Fosse, lampioni della luce che non funzionano, fogne a cielo aperto e ai bordi della strada una quantità di rifiuti tale da rischiare l’emergenza sanitaria: l’intervento in questa zona non può più tardare, i cittadini non possono più sostituirsi allo Stato e all’ Amministrazione, l’assessore Albanese intervenga”, conclude il Consigliere, documentando ancora una volta la totale mancanza di attenzione dell’Amministrazione Comunale per le gravi situazioni con cui hanno a che fare quotidianamente le periferie della Città.