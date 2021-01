18 Gennaio 2021 16:40

L’Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria informa che a causa del Covid-19, sono state di nuovo sospese le assemblee elettorali per il rinnovo del Consiglio, programmate in seconda istanza il 22, 23, 24 gennaio 2021 ed in terza istanza previste per il 5, 6, 7 Febbraio 2021. L’ordine provinciale provvederà successivamente ad inviare le nuove convocazioni per le assemblee elettorali.