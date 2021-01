11 Gennaio 2021 10:35

Reggio Calabria, l’associazione Phîlene intensifica la sua azione nel periodo Natalizio: effettuata una raccolta di vestiti usati ed altre attività

È stata promossa una raccolta di vestiti usati tra i membri dell’associazione, i quali sono stati donati alle Caritas cittadine. Durante questo periodo sono stati anche distribuiti nel paese e nelle attività commerciali dei piccoli panettoni con delle brochure riassuntive di tutte le attività svolte dall’associazione durante tutto il 2020. Diversi commercianti hanno accolto con grande piacere l’iniziativa come scritto dagli stessi sui social. Il direttivo dell’associazione Phîlene si ritiene soddisfatto di quanto fatto durante un anno così complicato come quello appena trascorso. C’è stato il bisogno di intervenire con ancora maggiore intensità su moltissime problematiche amplificate dall’emergenza. Con la speranza che il 2021 sia un anno di rinascita e ripartenza, l’associazione Phîlene promette e annuncia che continuerà imperterrita a svolgere attività in favore del territorio, delle persone più bisognose e di tutto ciò che può essere utile alla cittadinanza.