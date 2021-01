Reggio Calabria: la storia della vocazione di Don Zampaglione

22 Gennaio 2021 14:45

Reggio Calabria: il parroco don Giovanni Zampaglione in questi giorni firmerà tutte le copie del nuovo libro (tantissime sono state prenotate) e un piccolo contributo sarà devoluto per il Seminario

“Nel lontano ottobre del 2000- ci dice don Giovanni Zampaglione, parroco di Marina di S. Lorenzo e Roghudi -scrissi tutta la storia della mia vita e riposi questo scritto nel cassetto della mia scrivania. Oggi ho deciso di prendere questa monografia che e’ rimasta per 20 anni nel cassetto e di pubblicarla. Da sempre, avevo sognato di fare conoscere ai miei lettori e alle mie due comunita’ di Roghudi e Marina di S.Lorenzo un po’ di me. Mi piace a questo proposito citare Shopenhauer che affermava quanto segue:”La vita e i sogni sono i fogli dello stesso libro :leggerli in ordine e’ vivere , sfogliarli a caso e’ sognare.” Gran parte dei miei anni piu’ belli li ho vissuti in Seminario ove ho trascorso 13 anni stupendi e fecondi. Tantissimi sono stati i sacerdoti che mi hanno dato tanti consigli e spronato fino alla mia Ordinazione Sacerdotale. Ho incontrato ” fiumi ” di giovani con i quali e’ rimasto un bel rapporto di amicizia .. Sono state varie le esperienze fatte che mi hanno fatto crescere come uomo e prete e soprattutto i vari incontri con i poveri( i “volti” dei privilegiati di Cristo)che difficilmente dimentichero’. Inoltre in questa monografia oltre alle tante “note” liete c’e’ qualche pagina triste : Si tratta della morte della mia cara mamma, morta il 9 febbraio del 1996 e che non mi ha visto diventare cio’ che sono: un sacerdote. Cio’ che sono lo devo anche a lei… La monografia si conclude- dice don Giovanni Zampaglione -con il mio testamento spirituale che di solito si legge post – mortem e che ho scritto il 19 ottobre 1998 in occasione di un ritiro spirituale e che non ho ritoccato piu’. Dedico questa monografia al Seminario ove ho trascorsi gli anni piu’ belli della mia vita.Anni belli e indimenticabili. Ringrazio i miei due compagni di viaggio di questa monografia:l’artista Antonio Federico e la dottoressa Olga Balzano Melodia”. Il parroco don Giovanni Zampaglione in questi giorni firmera’ tutte le copie del nuovo libro (tantissime sono state prenotate…) e un piccolo contributo sara’ devoluto per il Seminario.