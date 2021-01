Reggio Calabria: la Leonida Edizioni pubblica l’”esperienza musicale di Carlo Creazzo nella tradizione musicale di Cinquefrondi” di Angelo Fiorillo

21 Gennaio 2021 09:10

Reggio Calabria: la Leonida Edizioni arricchisce il catalogo delle pubblicazioni (collana “Gli Allori”) con un nuovo saggio L’esperienza musicale di Carlo Creazzo nella tradizione musicale di Cinquefrondi dello scrittore Angelo Fiorillo

La Leonida Edizioni arricchisce il catalogo delle pubblicazioni (collana “Gli Allori”) con un nuovo saggio L’esperienza musicale di Carlo Creazzo nella tradizione musicale di Cinquefrondi dello scrittore Angelo Fiorillo. Dalla introduzione a cura di Andrea Calabrese “[…] Carlo Creazzo è senza dubbio uno dei cinquefrondesi che con la sua umiltà e la sua spiccata laboriosità ha lasciato a noi tutti un patrimonio musicale che resta uno dei pochi esempi dell’intera Italia meridionale. Il “fondo musicale” rappresenta un concreto punto di riferimento per gli appassionati e gli studiosi. Ha combattuto spesso contro i pregiudizi e le ignoranze riuscendo ad essere vero punto di riferimento per tanti giovani e questo libro evidenzia le vicissitudini, i tormenti e le soddisfazioni ed incarna la passione e l’amore che lui ha sempre nutrito per la musica. Riferimenti di allora, che sembrano episodi e costumi di una attualità estrema, tanto da poter essere vetrina di atteggiamenti della nostra quotidianità. Oltre che musicista e compositore è stato anche un valido ricercatore e geloso custode di opere e spartiti musicali. Inoltre troviamo l’analisi musicale di alcune sue importanti opere. L’intento di questo libro è quello di far conoscere e divulgare le opere del Creazzo in modo da presentare alle nuove generazioni un filone culturale originale, attuale, in grado di ridestare quei sentimenti di passione e di appartenenza che sono stati sentieri fondamentali in tutta la sua vita”