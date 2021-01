Reggio Calabria, incidente mortale in via Reggio Campi: a bordo dell’auto “pirata”, c’erano 5 giovani di cui 4 minorenni [DETTAGLI]

2 Gennaio 2021 12:04

Reggio Calabria, nuovi dettagli sull’incidente mortale di ieri pomeriggio

In riferimento all‘incidente mortale di ieri pomeriggio in via Reggio Campi, la polizia locale di Reggio Calabria a seguito di ulteriori approfondimenti investigativi, ha accertato che sul veicolo investitore, oltre il conducente 17enne privo di patente di guida ed indagato per omicidio stradale, si trovavano altri 4 ragazzi di cui tre minorenni. Dopo l’impatto mortale il veicolo, prima di arrestare la marcia contro un muro, ha divelto di netto un palo della pubblica illuminazione. Nessuno degli occupanti del veicolo ha riportato lesioni.