Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà elogia il donatore record Mimmo Nisticò: “Ambasciatore di umanità”

19 Gennaio 2021 16:00

Reggio Calabria, Falcomatà: “tutti dovremmo essere un po’ come Mimmo Nisticò, il consigliere nazionale Avis che ha tagliato il traguardo delle 150 donazioni”

“Tutti dovremmo essere un po’ come Mimmo Nisticò, il consigliere nazionale Avis che ha tagliato il traguardo delle 150 donazioni. La città di Reggio Calabria è grata a questo ambasciatore di umanità, solidarietà ed altruismo”. Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà che, in una nota stampa, aggiunge: “Mimmo Nisticò rappresenta un esempio dal quale trarre ispirazione per contribuire a costruire una società migliore. Sempre dinamico e sorridente, è uno straordinario testimone della solidarietà promossa dalla grande famiglia di Avis, brillantemente guidata dalla presidente Myriam Calipari”. “Donare il sangue – conclude il sindaco – è un gesto davvero importante perché costituisce un aiuto concreto a quanti si trovano a vivere una situazione di emergenza o combattono con patologie gravi che necessitano di trasfusioni o farmaci plasma derivati. Donare dovrebbe diventare una buona abitudine di tutti, non costa niente e può salvare una vita”.