5 Gennaio 2021 12:18

Reggio Calabria, il sindaco di Locri Calabrese ricoverato agli Ospedali Riuniti per Covid: gli auguri di pronta guarigione del Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Nesci

“A nome dell’intero Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, esprimo gli auguri di pronta guarigione a Francesco Calabrese, Sindaco di Locri, costretto al ricovero in ospedale per COVID. Purtroppo il subdolo virus ha raggiunto anche lui, ma speriamo che la convalescenza sia rapida e gli permetta di tornare al più presto a casa dai suoi cari e alla sua attività amministrativa”. E’ quanto scrive in una nota il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Denis Nesci.