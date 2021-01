Reggio Calabria: il Prof. Viglianisi Ferraro della Mediterranea invitato a relazione accanto al Presidente della Commissione interamericana dei diritti umani [FOTO]

22 Gennaio 2021 10:42

Il 2021 si apre con un’ottima notizia per il Dipartimento di Giurisprudenza, economia e scienze sociali dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Il direttore del Mediterranea International Centre for Human Rights Research, Prof. Angelo Viglianisi Ferraro, è stato invitato a relazionare come unico giurista italiano ad una conferenza internazionale in materia di diritti umani e Covid-19, che vedrà anche la partecipazione del Dr. Joel Hernández García, attuale Presidente della Commissione Interamericana dei diritti umani (organo, con sede a Washington D.C., creato nel 1959 allo scopo di promuovere il rispetto dei diritti umani in tutti i Paesi membri dell’OSA – Organizzazione degli Stati Americani). L’evento, previsto per il 27 gennaio p.v., è stato promosso dal Prof. Dr. Antonio Sorela Castillo, Defensor de derechos humanos in Messico e autore di varie pubblicazioni in materia di diritti umani, oltre che candidato per il National Human Rights Award 2020. Fu lo stesso Sorela Castillo a proporre, con successo, nel 2018 il nome del docente della “Mediterranea” per l’assegnazione, da parte della Federación Iberoamericana de Abogados, del titolo di “Abogado del Año”, con “Medalla al mérito académico” per le sue ricerche nel campo dei diritti umani. Viglianisi Ferraro ha recentemente pubblicato un paper su Covid-19 e principio costituzionale di solidarietà nella prestigiosa rivista “Persona y Derecho” dell’Università di Navarra; e ha partecipato, con un suo articolo su temi analoghi, alla stesura di un libro realizzato dalla Universidad Católica di Temuco (Cile); oltre ad essere curatore di un volume, in corso di pubblicazione in America latina, dedicato sempre agli effetti sul piano giuridico della pandemia, con i contributi di circa 40 professori di varie parti del mondo.