Reggio Calabria: il Presidente della commissione Attività produttive a confronto con gli operatori commerciali

21 Gennaio 2021 15:42

Il Presidente della commissione consiliare per le Attività produttive del Comune di Reggio Calabria Carmelo Versace, ha ricevuto una delegazione degli operatori commerciali attivi sul lungomare

Il Presidente della commissione consiliare per le Attività produttive del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha ricevuto una delegazione degli operatori commerciali attivi sul lungomare “Italo Falcomatà”. Al centro dell’incontro, a cui hanno preso parte anche il sindaco, Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alle Attività Produttive Irene Calabrò e l’assessore alla Mobilità e Trasporti, Mariangela Cama, sono state poste le criticità e le problematiche che stanno interessando il settore del commercio in relazione alla crisi pandemica e alle connesse ricadute legate al crollo dei consumi. “L’indirizzo dell’amministrazione comunale, su preciso input del sindaco Falcomatà, – ha spiegato il consigliere comunale Versace a margine della riunione – è quello di rilanciare e intensificare il percorso di ascolto e confronto con gli operatori commerciali e tutti i rappresentanti dell’indotto, con l’obiettivo di individuare insieme strategie condivise per affrontare nel miglior modo possibile questa dura fase segnata dalla grave emergenza sanitaria. Nonostante i brillanti risultati conseguiti dalla ricerca scientifica, che hanno consentito l’avvio in tempi record delle vaccinazioni, sappiamo purtroppo che il Covid non ci abbandonerà rapidamente e dunque dobbiamo tenere altissima l’attenzione sullo stato di salute del nostro tessuto socioeconomico. In questa direzione, il percorso avviato con le rappresentanze del mondo del commercio intende aprire un canale diretto di comunicazione e ascolto con gli operatori del settore il cui contributo si rivela di fondamentale importanza in questa delicata fase. Proprio da loro – ha infine evidenziato il consigliere Versace – è emersa una interessante proposta progettuale che guarda all’adozione di soluzioni e interventi innovativi sul versante della logistica e di un più funzionale utilizzo degli spazi pubblici e delle aree in cui insistono attività commerciali. È un progetto interessante su cui abbiamo avviato una intensa e proficua attività di confronto che, auspichiamo, nel breve periodo possa tradursi in un’azione concreta a beneficio del comparto commerciale della nostra città”.