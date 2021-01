15 Gennaio 2021 12:02

Reggio Calabria, il dott. Tromba: “la presenza concomitante dell’influenza stagionale, rischia di peggiorare la situazione già critica legata ai contagi per il Covid 19. Per questo, sono necessarie ulteriori restrizioni al fine di non rendere ancora più difficile l’attuale situazione”

“La presenza concomitante dell’influenza stagionale, rischia di peggiorare la situazione già critica legata ai contagi per il Covid 19. Per questo, sono necessarie ulteriori restrizioni al fine di non rendere ancora più difficile l’attuale situazione. Diversi i dubbi e le paure dei cittadini che si chiedono come affrontare il periodo invernale?” A questa domanda ha risposto il dottore Domenico Tromba, Responsabile Day service Tiroide Casa della salute Siderno, consigliere dell’Ordine dei medici di Reggio Calabria, membro cda UnUnime, presidente Associazione Scienza e Vita e segretario Ame Calabria. “Non vorrei essere allarmista, ma essendo ad oggi ancora i numeri dei contagi alti, dovremmo capire come superare l’inverno. Per evitare di raggiungere soglie critiche, considerato anche il periodo non facile in cui stiamo andando incontro per la contemporanea presenza dell’ Influenza stagionale, potrebbero servire ulteriori misure restrittive. Il problema, però, è che l’attuale crisi di Governo, non rende ovviamente il lavoro più facile , anzi, qualunque provvedimento di restrizione, ha delle contropartite non solo sanitarie ma anche economiche”.