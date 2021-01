7 Gennaio 2021 16:10

Reggio Calabria: il coordinamento provinciale di Azione Studentesca costituisce un “variegato nucleo cittadino del Movimento con l’obiettivo di avvicinare tutti gli studenti nella riscoperta di temi importanti e di valori a nostro avviso fondamentali, quali l’impegno per la comunità, l’attaccamento alla propria terra e la riscoperta e valorizzazione delle tradizioni”

“È proprio la scuola la fucina di coscienze in cui si forgeranno Uomini e Donne del domani. La futura classe dirigente che dovrà tracciare un netto segno di distacco con l’andamento decadente e privo di valori dei tempi odierni. Per questo motivo il coordinamento provinciale di Azione Studentesca –c’è scritto in una nota- costituisce oggi, a Reggio Calabria, un variegato nucleo cittadino del Movimento con l’obiettivo di avvicinare tutti gli studenti nella riscoperta di temi importanti e di valori a nostro avviso fondamentali, quali l’impegno per la comunità, l’attaccamento alla propria terra e la riscoperta e valorizzazione delle tradizioni. Anche e soprattutto per la Storia della città, la città dei Moti, protagonista nella diffusione dei valori della destra, ulteriore proposito sarà creare un fronte solido, radicato e strutturato che riporti la destra a essere cardine, riferimento e soprattutto futuro della scena politica Reggina. Il coordinamento cittadino sarà guidato da Paolo Battaglia rappresentante e membro del Consiglio d’Istituto del Liceo scientifico L. Da Vinci, affiancato da Filippo Pegorer (vice-coordinatore), promettente studente dell’Istituto Tecnico-Economico R. Piria. A Sara Vitaresi, rappresentante e membro del Consiglio d’Istituto del Liceo Classico T. Campanella, sarà affidata la Segreteria del movimento. Vincenzo Nicolò, già candidato per il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico A. Volta, si occuperà della comunicazione del movimento. Il gruppo sarà affiancato anche da Riccardo Latella, vice-coordinatore provinciale del movimento, in moto già da anni per la formazione del suddetto. Per i motivi sopracitati, e per dare un ulteriore segno di discontinuità con i metodi della attuale Sinistra, chiediamo a tutti gli studenti che volessero farsi sentire, di prendere parte alla battaglia politica, sociale e culturale. Nel giorno della strage di Acca Larentia, a Franco, Francesco e Stefano va il nostro pensiero, con la promessa che la fiamma che arde dentro ognuno di noi non si spegnerà mai. Il domani appartiene a noi”, conclude la nota.