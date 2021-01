Reggio Calabria: il 6 gennaio al Teatro Francesco Cilea il concerto di inizio anno

5 Gennaio 2021 15:29

Reggio Calabria: si terrà il prossimo 6 gennaio alle ore 17.00 presso il Teatro Cilea il concerto di inizio anno organizzato dall’Amministrazione comunale

Si terrà il prossimo 6 gennaio alle ore 17.00 presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria il concerto di inizio anno organizzato dall’Amministrazione comunale reggina in partenariato con il Conservatorio con la Direttrice Maria Grande, grazie al contributo della Fondazione Giuseppe e Aurelia Lamberti-Castronuovo e della SviProRe Spa Servizi Metropolitani. Sul palco dello storico teatro reggino, da lunghi mesi chiuso a causa della pandemia Covid, si esibirà l’Orchestra giovanile del Conservatorio Francesco Cilea, diretta dal Maestro Andrea Francesco Calabrese. Proprio a causa delle misure di contenimento anticovid, non è prevista la presenza di pubblico in platea. Il concerto sarà trasmesso in diretta sui canali della Rete Civica dell’Amministrazione comunale ed accessibile gratuitamente a tutti. Un evento eccezionale, voluto dall’Amministrazione comunale e dal Conservatorio di Reggio Calabria, in collaborazione con la Fondazione Lamberti-Castronuovo per celebrare nel migliore dei modi l’inizio del nuovo anno. Un 2021 che a Reggio Calabria si apre quindi all’insegna dell’arte e della cultura, un segno di speranza dopo le tante difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo anno a causa della pandemia Covid, non solo dal punto di vista strettamente sanitario, ma anche per ciò che riguarda il mondo della cultura, dell’arte e per gli aspetti economici e sociali connessi. Un’iniziativa che assume quindi un profondo significato di ripresa e di rinascita, fondata sulla sinergia virtuosa capace di mettere insieme alcune tra le migliori energie artistiche del territorio con l’obiettivo di far rialzare, dopo un lungo periodo di chiusura, il sipario del Teatro Francesco Cilea, vero e proprio simbolo della cultura reggina.

Il programma

Francesco Cilea – Serenata

John Hughes – Guide us

Ennio Morricone – Suite da “Nuovo Cinema Paradiso” (trascriz. Andrea F. Calabrese)

Ennio Morricone – Suite da “C’era una volta in America” (trascriz. Andrea F. Calabrese)

Robert Sheldon – A most wonderful Christmas

John Rutter – A Gaelic Blessing

Dmitri Shostakovic – Valzer n. 2 da “Jazz Suite n. 2”

Dmitri Shostakovic – Polka da “Jazz Suite n. 1”

Jacques Offenbach – Can-can da “Orfeo all’inferno”

Tradizionale – Jingle Bells

Johann Strauss senior – Radetzky March op. 228