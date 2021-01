Reggio Calabria, un’idea per rilanciare l’Aeroporto: dialogo con la Polonia per una collaborazione turistica e commerciale

26 Gennaio 2021 17:36

Giovedì alle 15 in videoconferenza l’incontro promosso da Fabio Putortì, presidente di MITI Unione del Sud e Comitato pro-aeroporto dello Stretto, per incontrare i rappresentanti istituzionali del distretto polacco di Rzeszów

L’Aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria avvia una connessione con la Polonia per dare sviluppo a nuove prospettive di rilancio. E’ quanto previsto per giovedì 28 gennaio alle 15 in videoconferenza l’incontro promosso da Fabio Putortì, presidente di MITI Unione del Sud e Comitato pro-aeroporto dello Stretto. All’incontro parteciperanno i rappresentanti istituzionali del distretto polacco di Rzeszów e della società di gestione dell’aeroporto internazionale di Rzeszów, insieme ai rappresentanti di Regione Calabria e Comune di Reggio Calabria, Società di gestione degli aeroporti calabresi Sacal e Camera di Commercio di Reggio Calabria.

L’incontro mira a raggiungere un accordo per l’apertura di un collegamento aereo tra la Città di Rzeszów e l’Area dello Stretto, nell’ottica di una collaborazione per finalità turistiche e commerciali. L’aeroporto di Rzeszòw dista un’ora e mezza di auto dalla capitale Cracovia.