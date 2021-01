Reggio Calabria: i risultati della conferenza in remoto su “Il ritorno del fotoromanzo” [VIDEO]

15 Gennaio 2021 09:19

Continua la programmazione in remoto del Circolo Culturale “L’Agorà” con la conversazione da remoto sul tema “Il ritorno del fotoromanzo”, alla quale ha partecipato, in qualità di relatore Nino Megali componente del sodalizio culturale reggino. Nel corso del suo intervento Nino Megali ha analizzato le varie fasi storiche del fotoromanzo in Italia evidenziando il supporto che diede all’alfabetizzazione, il contesto storico in cui era la Penisola, il notevole successo caratterizzato da milioni di copie vendute ogni settimana, l’interesse dei partiti politici del periodo che iniziarono ad utilizzarlo come pubblicità per le campagne elettorali. Nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione è disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 15 gennaio.