15 Gennaio 2021 21:16

Reggio Calabria: i ragazzi della Seconda Sezione Volanti ricordano il Sovrintendente Capo Nicola Papisca. Lunedì 18 gennaio la Messa in memoria

Lunedì 18 gennaio alle ore 16.30 presso la Chiesa di San Francesco da Paola al Corso, quasi di fronte alla Questura, come ogni anno sarà celebrata la messa in memoria del compianto Nicola Papisca, sovrintendente capo a riposo della Polizia di Stato. Anche quest’anno i colleghi della Seconda Sezione Volanti e tanti suoi amici lo vogliono ricordare, con questo appuntamento divenuto consueto, per tutti coloro che lo hanno apprezzato e voluto bene: “da quando ci ha lasciato, in molti partecipano a questo momento di preghiera a lui dedicato. Nicola ormai non più giovanissimo ha prestato servizio sulle Pantere, sino al suo pensionamento, col turno in quinta, notte su notte, intervento su intervento, dopo 40 anni in Polizia. Figura trainante e coinvolgente, era in grado di infondere fiducia in tutti, anche nei momenti maggiormente complicati e difficili del duro lavoro sulle Volanti.