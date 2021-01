Reggio Calabria: i Leo Club “Vittoria GS Porcelli” e “Cenide” al servizio della Croce Rossa Italiana

26 Gennaio 2021 16:13

I soci del Leo club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” e del Leo club Villa San Giovanni “Cenide”, hanno portato a termine l’attività di donazione del progetto “Leo 4 Safety & Security”, Tema Operativo Nazionale dei Leo Club italiani per il triennio 20/23

Il progetto, che ha coinvolto i due club della provincia reggina, ha avuto come finalità l’acquisto di un kit composto da tute e vestiario tecnico idoneo e conforme al servizio donati alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Vallata del Gallico. L’impegno dei Leo è da sempre finalizzato all’aiuto di chi ha bisogno, ed al supporto attivo di chi aiuta il prossimo ogni giorno, e questo gesto dei ragazzi dei Leo club vuole essere di aiuto verso i volontari del sopracitato comitato, che operano ogni giorno su un vastissimo territorio, e che durante l’emergenza COVID-19 si sono spesi ancor di più per la popolazione della vallata del Gallico. Il progetto non si esaurisce con la “semplice” donazione del materiale ai volontari del Comitato; i presidenti dei Leo club interessati, Minniti del “Vittoria GS Porcelli” e Vicari del “Cenide”, hanno preso accordi per rafforzare ulteriormente le sinergie con i volontari della Croce Rossa e tributarne il giusto riconoscimento. Alla donazione hanno presenziato, oltre alle delegazioni dei club capitanate dai Presidenti Minniti e Vicari, una delegazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vallata del Gallico, il Vice Presidente del Distretto Leo 108 YA, Paolo Battaglia, ed il Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host Avv. Giuseppe Strangio. I club ringraziano i volontari del Comitato di Vallata del Gallico, presieduto dal Presidente dott. Diego Coppola, per la loro dedizione al lavoro, ed intendono estendere il ringraziamento a tutti gli operatori di Forza dell’ordine, Primo Intervento e Pronto Soccorso che ogni giorno operano per la nostra salute e salvaguardia.