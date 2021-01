Reggio Calabria, Giuseppe Sera propone una serie di incontri sul tema sulla Gestione del Servizio di Distribuzione Idrica

26 Gennaio 2021 13:31

Reggio Calabria: Giuseppe Francesco Sera ha proposto con carattere di urgenza una serie di incontri sul tema sulla Gestione del Servizio di Distribuzione Idrica

Questa mattina, nella seduta della III commissione comunale “Assetto del Territorio”, il presidente ing. Giuseppe Francesco Sera ha proposto con carattere di urgenza “una serie di incontri sul tema sulla Gestione del Servizio di Distribuzione Idrica del Comune di Reggio Calabria. Prendendo spunto dal progetto “Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite della Regione Calabria e nello specifico sul sistema acquedottistico della città di Reggio Calabria”, in capo al Dipartimento 9 – “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Regione Calabria, finanziato con i fondi POR Calabria FESR 2007-2013. Si è chiesta la audizione dell’assessore al ramo e di tutti i tecnici dell’amministrazione comunale che a vario titolo e mansione hanno seguito, come da convenzione, presumibilmente, stipulata tra il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria. Sarà interessante conoscere, come esplicitato dalla lettera “C” del disciplinare dei servizi del progetto in questione, i dati forniti dai nostri uffici in merito alle utenze, il tipo di utenza, le anomalie presenti e rilevate inerenti alla distribuzione del prezioso liquido. Si conviene che alla luce dei risultati di questo progetto è possibile avere dei dati importantissimi dai quali partire per la futura programmazione dell’ente. La commissione molto attenta ha altresì chiesto di dare la massima urgenza al tema proposto al fine di poter finalmente leggere lo stato in cui versa l’intero sistema di approvvigionamento idrico nel nostro comune. Inoltre sarebbe interessante capire come il settore di competenza sta programmando la “variabile significativa sul sistema” che consiste nell’attivazione della Diga Sul Menta e quindi sull’enorme volume di acqua che è stata già, in alcune zone della città, introdotta in condotta”.