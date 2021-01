Reggio Calabria: giovedì l’inaugurazione della biblioteca del nido d’infanzia comunale “Il mago di Oz”

26 Gennaio 2021 18:35

Giovedì 28 gennaio alle ore 10.00 si terrà l’inaugurazione della biblioteca del nido d’infanzia comunale “Il mago di Oz”, situato in località Archi a Reggio Calabria. Saranno presenti gli amministratori comunali. A seguire nel pomeriggio, dalle ore 17.30 alle 19.30, si terrà il seminario on line rivolto a genitori ed educatrici “Primi libri per leggere il mondo”. L’incontro, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, sarà condotto da Francesca Romana Grasso. Pedagogista, dottore di ricerca in scienze dell’educazione e studiosa di letteratura per l’infanzia, cura il progetto Edufrog oltre a collaborare con le riviste Liber e Bambini. Un doppio appuntamento che coinvolgerà le famiglie e le educatrici all’insegna della lettura che, per citare Gianni Rodari, è “quel sesto senso che va piantato, annaffiato, curato”. E, aggiungiamo, è bene farlo sin dalla prima infanzia. Il nido d’infanzia comunale Archi di Reggio Calabria da ottobre 2019 è gestito congiuntamente dal Consorzio Parsifal, la Cooperativa sociale Osiride e il Centro Nascita Montessori.