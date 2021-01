Reggio Calabria, Giannetta (Fi): “il mio partito è Forza Italia e la mia appartenenza politica non è in discussione”

15 Gennaio 2021 17:02

Reggio Calabria, Giannetta: “il mio partito è Forza Italia e mi fanno abbastanza sorridere alcune ricostruzioni che mi collocano in quota Lega”

“Il mio partito è Forza Italia – dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta – e mi fanno abbastanza sorridere alcune ricostruzioni che mi collocano in quota Lega”. Sono un componente storico di Forza Italia – ribadisce Giannetta – partito che ho scelto di rappresentare anche in Consiglio regionale e in Parlamento, prima di optare per la Regione Calabria. “Si tratta – continua Giannetta – di tentativi maldestri di disorientare la stampa e l’elettorato, la mia appartenenza politica non è in discussione”. “D’altronde – conclude – succede che chi teme l’avversario tenda a sparigliare le carte e metta in giro voci insussistenti. Sperando, poveri illusi, di indebolirlo”.