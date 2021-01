Reggio Calabria, da Gelato Cesare le sorprese non finiscono mai: arriva il gusto Cheesecake, il dolce più amato da grandi e piccini

5 Gennaio 2021 15:04

A grande richiesta ecco il Gelato Cheese Cake, disponibile già in queste ore presso il famoso Chioschetto verde

La tradizionale preparazione di Gelato Cesare con la bontà della cheescake per una combinazione da leccarsi i baffi. A grande richiesta della clientela è disponibile da oggi, presso il Chioschetto verde più famoso d’Italia, situato all’inizio del Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, il nuovo gusto gelato Cheesecake. Il tipico dolce americano, tra i più amati dal pubblico femminile, ma non solo, sbarca finalmente tra i ricchi banchi dello storico negozio. “Sapevate che il famosissimo dolce Newyorkese ha origini in Europee?”, ha scritto tramite il proprio account Facebook Davide Destefano. “Nello specifico – continua – le prime tracce di questo risalgono all’Antica Grecia, fonti storiche raccontano di come già durante le Olimpiadi del 776 a.C. gli atleti dell’isola di Delos usavano rifocillarsi con una torta a base di miele e formaggio di pecora, pasto energetico e calorico. Gelato Cesare la propone con golosissimi frutti di bosco e un croccantissimo crumble”. Una squisitezza sicuramente da gustare, disponibile anche in modalità d’asporto e domicilio. Perché restare con l’acquolina in bocca?