Reggio Calabria, Gelato Cesare si rifà il look: da giovedì il chioschetto chiuderà per due settimane

26 Gennaio 2021 11:26

Reggio Calabria, Gelato Cesare chiude per rifarsi il look e tornerà meglio di prima

“Ancora due giorni di gelato e poi giovedì ci fermeremo due settimane per ristrutturare i nostri impianti…un grazie di cuore per averci accompagnato in questo anno difficile, torneremo più belli e più golosi di prima“. E’ questo il post pubblicato su Facebook da Gelato Cesare, il famoso chioschetto verde sito sul lungomare di Reggio Calabria.

Cesare da giovedì chiuderà per due settimane come ogni anno per concedersi un restyling e per rifarsi il look e per tornare meglio di prima deliziando i palati dei clienti con tante golose novità.