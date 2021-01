Reggio Calabria, grande commozione ai funerali di Andrea Mesiani, il lavoratore AVR prematuramente scomparso martedì [FOTO e VIDEO]

21 Gennaio 2021 17:08

Reggio Calabria: tristezza e commozione ai funerali di Andrea Mesiani, il lavoratore AVR prematuramente scomparso il 19 gennaio

Si è spento all’alba del 19 gennaio 2021 Andrea Mesiani, noto lavoratore Avr di Reggio Calabria molto conosciuto e stimato per le sue battaglie per una città migliore. Mesiani è deceduto prematuramente a 58 anni dopo aver lottato contro un brutto male per diversi mesi.

I funerali si sono svolti questo pomeriggio alle ore 16 presso la Chiesa di San Paolo dei Greci con rito ortodosso. Tanti colleghi hanno partecipato al funerale per dare l’ultimo saluto ad un collega che ha sempre fatto da portavoce dei problemi degli operatori AVR per il rispetto nel proprio lavoro, alcuni di questi colleghi hanno anche portato il feretro a spalla.