Reggio Calabria: arrivano i Re Magi neI Presepe di Calanna

5 Gennaio 2021 20:41

Reggio Calabria: a Calanna il tradizionale presepe di Federico Catalano, realizzato al Teatro Vareschi, si arricchisce con la figura dei Re Magi

L’Epifania è la festività che simboleggia il dono, l’omaggio a Bambino Gesù, l’atto di amore verso il figlio di Dio. A Calanna il tradizionale presepe di Federico Catalano, realizzato al Teatro Vareschi, si arricchisce con la figura dei Re Magi ,con il pensiero ed una dedica dell’artista al popolo Rosariano a Padre John Leula arciprete di Calanna ed a Monsignor Giacomo D’Anna.Il 6 gennaio la statua di Gesù Bambino uscirà per le vie del paese per portare testimonianza di pace e amore,con la speranza che il nuovo anno sia caratterizzato dal ritorno della sacra effigie dell’Augusta Patrona Maria Ss.ma del Rosario nella chiesa restaurata del Ss.mo Salvatore ,con la popolazione in festa per la processione per le strade del borgo.