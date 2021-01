Reggio Calabria: Elezioni Città Metropolitana, riammessa la lista S’Intesi

12 Gennaio 2021 22:49

Elezioni Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Tar riammette la lista S’Intesi allestita dal sindaco Falcomatà

Alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria del prossimo 24 Gennaio, Falcomatà potrà contare anche sulla lista S’Intesi, inizialmente ricusata dall’ufficio elettorale in quanto la lista risultava sottoscritta da 52 presentatori, anziché 53. Oggi il Tar, sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso presentato da Carmelo Versace e Massimiliano Merenda, il primo candidato, il secondo delegato della lista della coalizione di Falcomatà.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 24 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 20:00, nel seggio elettorale costituito presso Palazzo Alvaro. L’esecutivo sarà composto da 14 persone elette con il cosiddetto voto ponderato. Oltre al consiglio, è organo della Città Metropolitana anche la Conferenza Metropolitana in cui sono invitati tutti i Sindaci della provincia di Reggio Calabria. Come da regolamento, i componenti del Consiglio metropolitano non sono eletti direttamente dai cittadini, ma dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci ed i consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città metropolitana. A presiedere il nuovo Consiglio metropolitano sarà il Sindaco protempore di Reggio Calabria, città capoluogo dell’area metropolitana, quindi Giuseppe Falcomatà.