Reggio Calabria, è morta Giuseppa Meduri: il cordoglio dell’associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani

21 Gennaio 2021 13:58

Reggio Calabria, è morta Giuseppa Meduri: nel territorio di San Brunello- Santa Catarina per oltre quarant’anni ha rappresentato un punto di riferimento

“L’associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani, da me rappresentata, da anni impegnata in attività di promozione al volontariato, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Giuseppa Meduri ( vedova Corrado ), che nel territorio di San Brunello- Santa Catarina per oltre quarant’anni ha rappresentato un punto di riferimento, non solo per la sua professione di Insegnante, ma soprattutto per la sua vicinanza agli ultimi del territorio. Anche noi della Don Milani abbiamo seguito il suo insegnamento e proprio per questo per tutti noi rappresenterà l ‘esempio del pensiero successivo”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente Don Milani, Dr Filippo Pollifroni.